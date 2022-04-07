Центробанк: Международные резервы России за неделю выросли на $2,1 млрд

Международные резервы РФ на 1 апреля составляют $606,5 млрд, что на 0,3% больше, чем показатель, зафиксированный 25 марта — $604,4 млрд, следует из сообщения Центрального банка России, опубликованного в четверг, 7 апреля.



За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9 и на 1 января текущего года составляли $630,6 млрд. Рекордное значение активов Центральный банк зафиксировал за неделю до начала спецоперации на Украине: 18 февраля международные резервы составляли $643,2 млрд. В период с 18 февраля по 25 марта это значение уменьшилось на $38,8 млрд. Тогда ЦБ сообщил, что основные факторы сокращения резервов — валютные интервенции, рефинансирование, а также переоценка активов.

