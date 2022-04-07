Центробанк: Международные резервы России за неделю выросли на $2,1 млрд

Международные резервы РФ на 1 апреля составляют $606,5 млрд, что на 0,3% больше, чем показатель, зафиксированный 25 марта — $604,4 млрд, следует из сообщения Центрального банка России, опубликованного в четверг, 7 апреля.
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9 и на 1 января текущего года составляли $630,6 млрд. Рекордное значение активов Центральный банк зафиксировал за неделю до начала спецоперации на Украине: 18 февраля международные резервы составляли $643,2 млрд. В период с 18 февраля по 25 марта это значение уменьшилось на $38,8 млрд. Тогда ЦБ сообщил, что основные факторы сокращения резервов — валютные интервенции, рефинансирование, а также переоценка активов.
Ранее Центробанк почти 1,5 месяца не раскрывал данные о международных резервах. На сайте банка был зафиксирован показатель исторического максимума — $643,2 млрд. Предполагалось, что эти данные будут использованы во всех публикациях ближайшие три месяца, сообщал «Коммерсант».
28 февраля Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Центробанка. В постановлении ЕС говорилось, что запрещаются любые операции, связанные с управлением резервами и активами банка. Всего оказалось заморожено около половины золотовалютных резервов — более $300 млрд. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме 7 апреля, назвал заморозку активов России пиратством и ограблением.