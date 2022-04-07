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    Центробанк: Международные резервы России за неделю выросли на $2,1 млрд

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    Международные резервы РФ на 1 апреля составляют $606,5 млрд, что на 0,3% больше, чем показатель, зафиксированный 25 марта — $604,4 млрд, следует из сообщения Центрального банка России, опубликованного в четверг, 7 апреля.

    За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9 и на 1 января текущего года составляли $630,6 млрд. Рекордное значение активов Центральный банк зафиксировал за неделю до начала спецоперации на Украине: 18 февраля международные резервы составляли $643,2 млрд. В период с 18 февраля по 25 марта это значение уменьшилось на $38,8 млрд. Тогда ЦБ сообщил, что основные факторы сокращения резервов — валютные интервенции, рефинансирование, а также переоценка активов.

    Ранее Центробанк почти 1,5 месяца не раскрывал данные о международных резервах. На сайте банка был зафиксирован показатель исторического максимума — $643,2 млрд. Предполагалось, что эти данные будут использованы во всех публикациях ближайшие три месяца, сообщал «Коммерсант».

    28 февраля Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Центробанка. В постановлении ЕС говорилось, что запрещаются любые операции, связанные с управлением резервами и активами банка. Всего оказалось заморожено около половины золотовалютных резервов — более $300 млрд. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме 7 апреля, назвал заморозку активов России пиратством и ограблением.

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    Комментарии (7)

    VKuser6033418
    Вы будете хранить деньги у потенциального врага?? Я - НЕТ. А Набиуллина с Силуанов хранили. И что из этого получилось. На их месте любой порядочный человек ушел бы в отставку. При Иосифе таких чинуш ждал расстрел.
    Марти МакФлай
    Без разницы.Все равно опять загопстопят.
    AndrewBarsik
    Илон Маск дышит нам в затылок.
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