ФБР предлагает 5 млн долларов за информацию о Семене Могилевиче. Его называли автором схемы «нефть в обмен на продовольствие»

ФБР и Госдепартамент США объявили награду в 5 млн долларов за информацию о местонахождении Семена Могилевича. Об этом 7 апреля пишет РБК.
«Награда в $5 млн объявляется за информацию, которая может привести к задержанию Семена Могилевича, который разыскивается [в США] по подозрению в участии в схеме, с помощью которой были обмануты тысячи инвесторов на общую сумму более $150 млн», — говорится в сообщении спецслужбы.
Еще в 2003 году против Могилевича в США были выдвинуты обвинения в рэкете, мошенничестве с ценными бумагами, электронном мошенничестве, мошенничестве с использованием почты и отмывании денег. По версии следствия, с 1993 по 1998 годы он возглавлял и контролировал компанию Mogilevich Enterprise, которая якобы организовала схему по обману инвесторов. «Эта сложная сеть корпораций была учреждена для создания иллюзии существования прибыльного международного бизнеса», — считают в ФБР.
Семен Могилевич также известен как Сергей Шнайдер — именно под этим именем его задерживали в 2008 году по делу сети магазинов «Арбат Престиж». Следствие считало, что глава компании Владимир Некрасов при пособничестве Шнайдера уклонился от налогов на сумму более 115 млн рублей. В июне 2009-го обоих фигурантов отпустили под подписку о невыезде, в апреле 2011-го стало известно, что дело закрыто.
В список самых разыскиваемых преступников ФБР Могилевич попал в 2009 году, тогда за него была назначена награда в 100 тысяч долларов. Американские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщали, что он якобы может контролировать ряд газопроводов в Восточной Европе. По данным ФБР, в настоящее время Могилевич проживает в Москве.
По неподтвержденной информации, Семен Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве. Он прославился в девяностые годы прошлого века. Тогда некоторые СМИ писали, что именно Могилевич являлся одним из авторов схемы «нефть в обмен на продовольствие», по которой Украина расплачивалась за российские энергоносители продуктами. Также его называли одним из совладельцев компании «РосУкрЭнерго», которая использовалась для транзита газа на Украину в 2000-х годах.