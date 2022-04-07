ФБР предлагает 5 млн долларов за информацию о Семене Могилевиче. Его называли автором схемы «нефть в обмен на продовольствие»

ФБР и Госдепартамент США объявили награду в 5 млн долларов за информацию о местонахождении Семена Могилевича. Об этом 7 апреля пишет РБК.

«Награда в $5 млн объявляется за информацию, которая может привести к задержанию Семена Могилевича, который разыскивается [в США] по подозрению в участии в схеме, с помощью которой были обмануты тысячи инвесторов на общую сумму более $150 млн», — говорится в сообщении спецслужбы.



Еще в 2003 году против Могилевича в США были выдвинуты обвинения в рэкете, мошенничестве с ценными бумагами, электронном мошенничестве, мошенничестве с использованием почты и отмывании денег. По версии следствия, с 1993 по 1998 годы он возглавлял и контролировал компанию Mogilevich Enterprise, которая якобы организовала схему по обману инвесторов. «Эта сложная сеть корпораций была учреждена для создания иллюзии существования прибыльного международного бизнеса», — считают в ФБР.

