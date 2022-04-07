Создание подземных хранилищ для нефти в России может занять 2–3 года

Отмечается, что инициатива выдвинута на фоне проблем со сбытом нефти в условиях санкций. Для начала строительства необходимо заняться подготовкой технико-экономических обоснований и предпроектной проработкой таких хранилищ, рассказал гендиректор ГКЗ. Пока в России есть только газовые подземные хранилища, из-за чего газовая промышленность «чувствует себя лучше, чем нефтяная». «Пусть даже это будет создано через 2–3 года, но по крайней мере делать это необходимо», — заявил Шпуров.

ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (ГКЗ) предложила создать в России подземные нефтяные хранилища по аналогии с газовыми, сообщил «Интерфакс» 7 апреля, ссылаясь на слова генерального директора ГКЗ Игоря Шпурова.

Подобные хранилища уже есть в США и позволяют сохранять около 100 млн тонн нефти. В России такие резервы с еще большей мощностью предложили создать в соленосных бассейнах. Стоимость подземного хранилища объемом до 120 млн куб. м — около 216 млрд рублей, до 60 млн куб. м — 141 млрд рублей.



Инициатива создания подземных хранилищ для нефти активно обсуждалась в 2020 году. Тогда эксперты Российского газового общества (РГО) утверждали, что необходимо организовать резерв в объеме 10–20% от годовой добычи нефти. В Минэнерго РФ также отмечали, что наличие такой системы хранения нефтепродуктов обеспечит энергобезопасность и позволит создать стратегический запас нефти в России, однако в 2021 году от проекта отказались, посчитав его нецелесообразным.

