Сбербанк передаст иностранные бумаги клиентов другому брокеру

Сбербанк сообщил, что передаст иностранные активы своих клиентов другим компаниям во избежание заморозки, сообщается 7 апреля на сайте кредитно-финансовой организации.



«Банк принял решение перевести иностранные ценные бумаги клиентов в другой депозитарий, не включенный в санкционный список. Перевод будет осуществлен в срок до 13.04. Мы пошли на этот шаг, чтобы вы сохранили возможность распоряжаться своими активами без ограничений», — пояснили в Сбербанке.



Имя брокера пока неизвестно, Сбер обещает прислать пользователям соответствующие уведомления. Перевод бумаг будет осуществлен до 13 апреля. Также компания отметила, что отказаться от перевода или самостоятельно выбрать брокера клиенты не смогут.

