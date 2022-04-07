Сбербанк передаст иностранные бумаги клиентов другому брокеру

Сбербанк сообщил, что передаст иностранные активы своих клиентов другим компаниям во избежание заморозки, сообщается 7 апреля на сайте кредитно-финансовой организации.
«Банк принял решение перевести иностранные ценные бумаги клиентов в другой депозитарий, не включенный в санкционный список. Перевод будет осуществлен в срок до 13.04. Мы пошли на этот шаг, чтобы вы сохранили возможность распоряжаться своими активами без ограничений», — пояснили в Сбербанке.
Имя брокера пока неизвестно, Сбер обещает прислать пользователям соответствующие уведомления. Перевод бумаг будет осуществлен до 13 апреля. Также компания отметила, что отказаться от перевода или самостоятельно выбрать брокера клиенты не смогут.
Ранее ВТБ, попавший под санкции, также перевел иностранные активы клиентов Альфа-банку. «Открытие» предлагает своим клиентам перевод иностранных ценных бумаг другому брокеру.
Напомним, 6 апреля США ввели новые блокирующие санкции, под которые попали Сбербанк и Альфа-банк.