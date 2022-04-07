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    Роскомнадзор перечислил ресурсы Google, которые будут маркироваться за нарушение законов

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    Роскомнадзор вводит меры понуждения из-за нарушений законодательства РФ в отношении Google Поиска, магазина приложений Google Play, видеохостинга YouTube, музыкального сервиса YouTube Music, сервиса электронной почты Gmail и Google Chat, следует из данных ведомства, опубликованных на его сайте.

    В отношении перечисленных ресурсов вводится информирование пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства, а также запрет на распространение рекламы иностранного лица и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования.

    «Интерфакс» со ссылкой на замглавы комитета Госдумы РФ по информполитике Антона Горелкина 7 апреля сообщает, что в скором времени поисковик «Яндекса» начнет маркировать ресурсы Google как нарушителей, а Федеральная антимонопольная служба даст разъяснения игрокам рекламного рынка. В «Яндексе» сообщили, что никаких решений относительно этого вопроса пока не получали.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Роскомнадзор решил ввести меры против американской компании интернет-поиска Google LLC из-за «многочисленных нарушений компанией российского законодательства».

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    Комментарии (3)

    Kit.
    Город Эфес был знаменит своим храмом богини Артемиды. Храм этот сжег Герострат, чтобы прославить свое имя. Но греки, узнав, с какою целью было сделано ужасное преступление, решили в наказание предать забвению имя преступника.

    Для этого были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее распоряжение: "Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды".

    Греки так хорошо знали этот наказ, что можно было любого их ночью разбудить и спросить: "Кого ты должен забыть?" И он, не задумываясь, ответил бы: "Безумного Герострата".
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