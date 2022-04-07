Роскомнадзор перечислил ресурсы Google, которые будут маркироваться за нарушение законов

Город Эфес был знаменит своим храмом богини Артемиды. Храм этот сжег Герострат, чтобы прославить свое имя. Но греки, узнав, с какою целью было сделано ужасное преступление, решили в наказание предать забвению имя преступника.



Для этого были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее распоряжение: "Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды".



Греки так хорошо знали этот наказ, что можно было любого их ночью разбудить и спросить: "Кого ты должен забыть?" И он, не задумываясь, ответил бы: "Безумного Герострата".