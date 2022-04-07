Роскомнадзор перечислил ресурсы Google, которые будут маркироваться за нарушение законов

Роскомнадзор вводит меры понуждения из-за нарушений законодательства РФ в отношении Google Поиска, магазина приложений Google Play, видеохостинга YouTube, музыкального сервиса YouTube Music, сервиса электронной почты Gmail и Google Chat, следует из данных ведомства, опубликованных на его сайте.
В отношении перечисленных ресурсов вводится информирование пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства, а также запрет на распространение рекламы иностранного лица и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования.
«Интерфакс» со ссылкой на замглавы комитета Госдумы РФ по информполитике Антона Горелкина 7 апреля сообщает, что в скором времени поисковик «Яндекса» начнет маркировать ресурсы Google как нарушителей, а Федеральная антимонопольная служба даст разъяснения игрокам рекламного рынка. В «Яндексе» сообщили, что никаких решений относительно этого вопроса пока не получали.
Ранее «Фонтанка» писала, что Роскомнадзор решил ввести меры против американской компании интернет-поиска Google LLC из-за «многочисленных нарушений компанией российского законодательства».