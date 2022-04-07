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    Роскомнадзор объявил о мерах против Google LLC за нарушение закона

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    Роскомнадзор решил ввести меры против американской компании интернет-поиска Google LLC, 7 апреля сообщает сайт надзорного органа. Причиной стали многочисленные нарушения компанией российского законодательства.

    Меры заключаются в том, что пользователей сервиса будут уведомлять о том, что ИТ-компания нарушает требования законодательства. Кроме того, запрещено распространять рекламу Google LLC и его информационных ресурсов. Действовать рестрикции будут до тех пор, пока Google LLC не устранит нарушения.

    «Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

    Кроме того, с апреля этого года РКН выявил около 60 инцидентов, связанных с дискриминацией российских СМИ на YouTube.

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    Комментарии (6)

    hedgehog_
    этож опять пгп надо доставать? неудобножэ
    гугл мою почту читать может. а мыло точно читать будет. в этом разница
    ***_555
    Такие новости надо публиковать вместе с призывами уехавшим вернуться в РФ.
    Kit.
    Сайт ООН тоже банить будут?
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