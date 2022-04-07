Роскомнадзор объявил о мерах против Google LLC за нарушение закона

Меры заключаются в том, что пользователей сервиса будут уведомлять о том, что ИТ-компания нарушает требования законодательства. Кроме того, запрещено распространять рекламу Google LLC и его информационных ресурсов. Действовать рестрикции будут до тех пор, пока Google LLC не устранит нарушения.

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов», — говорится в сообщении Роскомнадзора.



Кроме того, с апреля этого года РКН выявил около 60 инцидентов, связанных с дискриминацией российских СМИ на YouTube.

