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    У вас есть ещё неделя. Программу туристического кешбэка продлили

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    Весенне-летняя работа программы туристического кешбэка продлевается на неделю, до 15 апреля. Об этом в своём телеграм-канале 7 апреля написала глава Ростуризма Зарина Догузова.

    «М. Мишустин в Госдуме только что объявил о продлении окна продаж по программе туристического кешбэка на неделю — до 15 апреля включительно! То есть у всех желающих есть ещё целая неделя продаж с кешбэком! А так окно продаж должно было завершиться завтра», — поясняет чиновница.

    Отправиться в поездку в рамках программы кешбэка можно до 30 июня, напоминает она.

    Изначально программу планировалось продолжать до 30 апреля, но из-за огромного спроса сроки пришлось сократить. В этом году путешествия с кешбэком бронируют в 5 раз чаще.

    Сейчас действует и программа продажи детских путёвок с кешбэком. Ребёнка можно отправить в лагерь с 1 мая до конца сентября, а сами продажи ведутся до конца лета.

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    Комментарии (1)

    Evil_Dogooder
    "Изначально программу планировалось продолжать до 30 апреля, но из-за огромного спроса сроки пришлось сократить." Я что-то не понимаю. Эта программа и должна была стимулировать спрос. А тут, наоборот, сокращение сроков = удушение спроса.
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