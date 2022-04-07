У вас есть ещё неделя. Программу туристического кешбэка продлили

Весенне-летняя работа программы туристического кешбэка продлевается на неделю, до 15 апреля. Об этом в своём телеграм-канале 7 апреля написала глава Ростуризма Зарина Догузова.



«М. Мишустин в Госдуме только что объявил о продлении окна продаж по программе туристического кешбэка на неделю — до 15 апреля включительно! То есть у всех желающих есть ещё целая неделя продаж с кешбэком! А так окно продаж должно было завершиться завтра», — поясняет чиновница.



Отправиться в поездку в рамках программы кешбэка можно до 30 июня, напоминает она.

