У вас есть ещё неделя. Программу туристического кешбэка продлили

Весенне-летняя работа программы туристического кешбэка продлевается на неделю, до 15 апреля. Об этом в своём телеграм-канале 7 апреля написала глава Ростуризма Зарина Догузова.
«М. Мишустин в Госдуме только что объявил о продлении окна продаж по программе туристического кешбэка на неделю — до 15 апреля включительно! То есть у всех желающих есть ещё целая неделя продаж с кешбэком! А так окно продаж должно было завершиться завтра», — поясняет чиновница.
Отправиться в поездку в рамках программы кешбэка можно до 30 июня, напоминает она.
Изначально программу планировалось продолжать до 30 апреля, но из-за огромного спроса сроки пришлось сократить. В этом году путешествия с кешбэком бронируют в 5 раз чаще.
Сейчас действует и программа продажи детских путёвок с кешбэком. Ребёнка можно отправить в лагерь с 1 мая до конца сентября, а сами продажи ведутся до конца лета.