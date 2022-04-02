Туры с кешбэком закончат продавать на три недели раньше: спрос огромен

Ростуризм 2 апреля сообщил о досрочном прекращении весенне-летней работы программы туристического кешбэка. Продажи прекратят в ночь на 9 апреля, хотя изначально планировалось их продолжать до 30 апреля.

Причина в том, что заканчиваются средства, выделенные на эти цели, — пояснили в ведомстве.

«Спрос на программу огромный, — прокомментировали в Федеральном агентстве по туризму. — Так, по сравнению с предыдущим окном продаж, которое проходило с 18 января по 28 февраля, спрос вырос в 2 раза. А если сравнивать этот год с прошлым, то путешествия с кешбэком бронируют в 5 раз чаще».