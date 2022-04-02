Туры с кешбэком закончат продавать на три недели раньше: спрос огромен

Ростуризм 2 апреля сообщил о досрочном прекращении весенне-летней работы программы туристического кешбэка. Продажи прекратят в ночь на 9 апреля, хотя изначально планировалось их продолжать до 30 апреля.
Причина в том, что заканчиваются средства, выделенные на эти цели, — пояснили в ведомстве.
«Спрос на программу огромный, — прокомментировали в Федеральном агентстве по туризму. — Так, по сравнению с предыдущим окном продаж, которое проходило с 18 января по 28 февраля, спрос вырос в 2 раза. А если сравнивать этот год с прошлым, то путешествия с кешбэком бронируют в 5 раз чаще».
Всего, по данным Ростуризма, с 14 марта туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тысяч человек. А с начала года программой воспользовались более 1,2 миллиона человек. Ведомство планирует организовать еще одно окно продаж — на осенне-зимний период. Но сроки и подробности пока не сообщаются.
Кроме того, действует программа продажи детских путевок с кешбэком. По ней ребенка можно отправить в лагерь с 1 мая до конца сентября, а сами продажи ведутся до конца лета.