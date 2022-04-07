Хулиганящего Эзру Миллера больше не хотят снимать в кино

Warner Bros. и DC решили приостановить проекты с участием актера Эзры Миллера. Об этом 6 апреля сообщил Rolling Stones со ссылкой на инсайдерскую информацию.



Руководители компаний собрали экстренное совещание после того, как 28 марта стало известно, что звезду «Фантастических тварей» и «Лиги справедливости» арестовали за хулиганство и домогательства. В караоке-баре актер выкрикивал непристойности, а потом напал на посетителей.



Кроме того, ходили слухи о «частых нервных срывах» Эзры Миллера во время съемок супергеройского фильма «Флэш», мировая премьера которого состоится летом 2023 года. Из-за сложностей работы с исполнителем главной роли студия планирует отказаться от продолжения франшизы. Кроме того, появление актера в других проектах вселенной DC тоже будет ограничено.

