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    Хулиганящего Эзру Миллера больше не хотят снимать в кино

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    Warner Bros. и DC решили приостановить проекты с участием актера Эзры Миллера. Об этом 6 апреля сообщил Rolling Stones со ссылкой на инсайдерскую информацию.

    Руководители компаний собрали экстренное совещание после того, как 28 марта стало известно, что звезду «Фантастических тварей» и «Лиги справедливости» арестовали за хулиганство и домогательства. В караоке-баре актер выкрикивал непристойности, а потом напал на посетителей.

    Кроме того, ходили слухи о «частых нервных срывах» Эзры Миллера во время съемок супергеройского фильма «Флэш», мировая премьера которого состоится летом 2023 года. Из-за сложностей работы с исполнителем главной роли студия планирует отказаться от продолжения франшизы. Кроме того, появление актера в других проектах вселенной DC тоже будет ограничено.

    Эзра Миллер сыграет одну из главных ролей в третьей части франшизы «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», которая должна выйти в мировой прокат в апреле. Ранее «Фонтанка» сообщала, что картину не покажут в России.

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    Комментарии (1)

    07A
    Да он же в Российской армии не служил, потому и нервный!
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