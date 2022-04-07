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    ООН: На Украине с начала спецоперации погибли 1563 мирных жителя

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    На Украине за шесть недель, с 24 февраля по 6 апреля, погибли 1 563 мирных жителя. Ранены 2 213 человек. Об этом говорится в отчете управления верховного комиссара ООН по правам человека, данные из которого 7 апреля приводит РБК.

    В Донецкой и Луганской областях с начала спецоперации убито 487 человек и 1 080 ранено. На территории регионов, подконтрольных украинским властям, погибли 420 человек. На территории, контролируемой ДНР и ЛНР, — 67 человек, следует из отчета верховного комиссара ООН.

    Напомним, ранее в ходе заседания Совбеза ООН 5 апреля озвучивались данные о «по меньшей мере 1 480» погибших гражданских лицах и не менее 2 195 раненых.

    Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной спецооперации. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В онлайн-хронике «Фонтанка» описывает последние события российско-украинского конфликта.

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