ООН: На Украине с начала спецоперации погибли 1563 мирных жителя

На Украине за шесть недель, с 24 февраля по 6 апреля, погибли 1 563 мирных жителя. Ранены 2 213 человек. Об этом говорится в отчете управления верховного комиссара ООН по правам человека, данные из которого 7 апреля приводит РБК.



В Донецкой и Луганской областях с начала спецоперации убито 487 человек и 1 080 ранено. На территории регионов, подконтрольных украинским властям, погибли 420 человек. На территории, контролируемой ДНР и ЛНР, — 67 человек, следует из отчета верховного комиссара ООН.