ООН: число погибших на Украине мирных жителей выросло до 1480 человек

Не менее 1480 мирных жителей погибли на Украине с начала российской спецоперации. Такие данные 5 апреля озвучила в ходе заседания Совбеза ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.



ДиКарло уточнила, что с 4 часов утра 24 февраля до 24:00 4 апреля погибли «по меньшей мере 1480» гражданских лиц. Не менее 2195 человек получили ранения.



Она добавила, что свои дома пришлось покинуть 11 млн людей на Украине.



Накануне Россия и Украина запросили заседание Совбеза ООН в связи с событиями в украинском городе Буча, который расположен в пригороде Киева.

