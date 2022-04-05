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    ООН: число погибших на Украине мирных жителей выросло до 1480 человек

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    Не менее 1480 мирных жителей погибли на Украине с начала российской спецоперации. Такие данные 5 апреля озвучила в ходе заседания Совбеза ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

    ДиКарло уточнила, что с 4 часов утра 24 февраля до 24:00 4 апреля погибли «по меньшей мере 1480» гражданских лиц. Не менее 2195 человек получили ранения.

    Она добавила, что свои дома пришлось покинуть 11 млн людей на Украине.

    Накануне Россия и Украина запросили заседание Совбеза ООН в связи с событиями в украинском городе Буча, который расположен в пригороде Киева.

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