Австралия вводит санкции в отношении десятков россиян, близких к Путину

Власти Австралии 7 апреля объявили о введении новых санкций в связи со специальной военной операцией России на Украине. Они направлены против 67 россиян, передаёт ТАСС.



«Сегодня я объявляю о новых санкциях в отношении 67 представителей российских элит и олигархов, близких к [президенту РФ Владимиру] Путину, которые способствуют его возмутительным действиям и поддерживают их», — цитирует Reuters заявление главы МИД страны Марис Пейн, сделанное в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.



6 апреля США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка, а Великобритания — о внесении в санкционный список еще восьмерых россиян.