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    Австралия вводит санкции в отношении десятков россиян, близких к Путину

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    Власти Австралии 7 апреля объявили о введении новых санкций в связи со специальной военной операцией России на Украине. Они направлены против 67 россиян, передаёт ТАСС.

    «Сегодня я объявляю о новых санкциях в отношении 67 представителей российских элит и олигархов, близких к [президенту РФ Владимиру] Путину, которые способствуют его возмутительным действиям и поддерживают их», — цитирует Reuters заявление главы МИД страны Марис Пейн, сделанное в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    6 апреля США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка, а Великобритания — о внесении в санкционный список еще восьмерых россиян.

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    Комментарии (7)

    AndrewBarsik
    Товарищ кухонный бригадир! Поварята сегодня обленились и халтурят. Не вижу убедительных объяснений, что введение Австралией санкций укрепит экономику России, обрушит курс доллара, повысит авторитет России на международной арене, сплотит народ, повысит рейтинг Президента, поспособствует боеготовности ВС. Фраза про собак используется поварятами в среднем около четырёхсот раз в день и не по делу. Безделье поварят снижает уровень дискуссии. и порождает скуку.
    муматор
    приятно видеть как тут дошик отрабатывают.
    Леонтий
    Убрать кенгуру из зоопарка.Мясо отдать в Скворцова-Степанова,пусть больные на Пасху разговеются.
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