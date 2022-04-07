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    «Ъ»: ЛУКОЙЛ предупредил о рисках остановки заводов

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    Нефтепереработка в РФ в условиях санкций столкнулась с резким снижением объемов отгрузки мазута, вследствие чего в хранилищах образовались избытки этого топлива. Заполнение хранилищ может привести к остановке нефтеперерабатывающих заводов и снижению производства топлива. Об этом в письме на имя вице-премьера РФ Александра Новака в конце марта сообщил президент и совладелец компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, пишет 7 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.

    Алекперов предлагает временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ, чтобы избежать остановку НПЗ, и временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Такие же послабления, по его мнению, необходимы и для сжигания попутного нефтяного газа, которое, как считают в ЛУКОЙЛе, может увеличиться из-за временной невозможности продавать за рубеж производимые из него сжиженные углеводородные газы, отмечает издание.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что за неделю, по данным заместителя секретаря Совета безопасности РФ Михаила Попова, США нарастили поставки российской нефти на 43 % — до 100 тысяч баррелей в сутки.

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    Комментарии (7)

    BobCat2
    Ну точно, давайте теперь жечь более дорогой мазут вместо газа. Он сам по себе стоит дороже, плюс его надо привезти по ж/д (а не по газовой трубе) и за это заплатить. Итого 1 Гкалл и 1 КВт будет ощутимо дороже. И кто же заплатит за эти расходы? Лукойл заплатит или же мы в своих квитанциях ЖКХ увидим рост тарифа?
    Я так понимаю, что с учётом обещанной уже сейчас инфляции в 20% мы получим такой же рост на услуги ЖКХ?
    ***_555
    Цены в РФ снизятся, конечно.
    Яхта
    скидки, скидки, распродажи
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