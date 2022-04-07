«Ъ»: ЛУКОЙЛ предупредил о рисках остановки заводов

Нефтепереработка в РФ в условиях санкций столкнулась с резким снижением объемов отгрузки мазута, вследствие чего в хранилищах образовались избытки этого топлива. Заполнение хранилищ может привести к остановке нефтеперерабатывающих заводов и снижению производства топлива. Об этом в письме на имя вице-премьера РФ Александра Новака в конце марта сообщил президент и совладелец компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, пишет 7 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.
Алекперов предлагает временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ, чтобы избежать остановку НПЗ, и временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Такие же послабления, по его мнению, необходимы и для сжигания попутного нефтяного газа, которое, как считают в ЛУКОЙЛе, может увеличиться из-за временной невозможности продавать за рубеж производимые из него сжиженные углеводородные газы, отмечает издание.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что за неделю, по данным заместителя секретаря Совета безопасности РФ Михаила Попова, США нарастили поставки российской нефти на