«Ъ»: ЛУКОЙЛ предупредил о рисках остановки заводов

Нефтепереработка в РФ в условиях санкций столкнулась с резким снижением объемов отгрузки мазута, вследствие чего в хранилищах образовались избытки этого топлива. Заполнение хранилищ может привести к остановке нефтеперерабатывающих заводов и снижению производства топлива. Об этом в письме на имя вице-премьера РФ Александра Новака в конце марта сообщил президент и совладелец компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, пишет 7 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.

Алекперов предлагает временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ, чтобы избежать остановку НПЗ, и временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Такие же послабления, по его мнению, необходимы и для сжигания попутного нефтяного газа, которое, как считают в ЛУКОЙЛе, может увеличиться из-за временной невозможности продавать за рубеж производимые из него сжиженные углеводородные газы, отмечает издание.