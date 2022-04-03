В Совбезе заявили, что США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43%

За минувшую неделю США нарастили поставки российской нефти на 43% — до 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 3 апреля, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.



«США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», — отметил Попов.

