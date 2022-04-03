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    В Совбезе заявили, что США за неделю нарастили поставки нефти из России на 43%

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    За минувшую неделю США нарастили поставки российской нефти на 43% — до 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 3 апреля, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

    «США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», — отметил Попов.

    При этом представитель Совбеза отметил, что европейцам принять аналогичные меры пока США не позволяют.

    Ранее «Фонтанка» писала о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия не хочет усложнять жизнь западным партнерам, покупающим российский газ.

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    Комментарии (15)

    267188598
    Сша так всегда. Кто не верит - не москаль.
    266084175
    Ну, при 10 миллионах баррелей ежесуточно выкачиваемых в РФ эти сто тысяч я даже не знаю ,как назвать.
    07A
    американский хозяин европейским шавкам покупать запрещает, а сам за обе щеки!
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