Полиция показала горы оружия петербургского пенсионера

Полиция показала кадры оперативной съемки, сделанной при обыске квартиры 63-летнего «коллекционера» оружия из Калининского района. Видео 7 апреля публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В небогатой обстановке на стареньком паркете разместилось более десятка огнестрельных единиц. В объектив камеры попали винтовки, дробовики и другие экземпляры для открытого ношения. Рядом с ними расположились сабли. Но больше всего правоохранительные органы заинтересовались пистолетами в коробках, к которым прилагались патроны, а к некоторым — и глушители. На резонные вопросы полиции владелец назвал себя коллекционером.
пресс-служба ГУ МВД России
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пояснили, что приходили на Федосеева в рамках дела о мошенничестве, которое было возбуждено прошлой осенью. По версии следствия, на протяжении почти пяти лет (с ноября 2014-го по апрель 2019 года) руководители частной компании присвоили денежные средства дольщиков под предлогом строительства дома во Всеволожском районе. Общая сумма ущерба составила почти 39 миллионов рублей. Оперативники, скорее всего, надеялись найти у пенсионера полезные для расследования документы. Как говорится, искали медь, а нашли золото.