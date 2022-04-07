    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    5 м/с, ю-в

    744мм

    100%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Полиция показала горы оружия петербургского пенсионера

    8
    Печать

    Полиция показала кадры оперативной съемки, сделанной при обыске квартиры 63-летнего «коллекционера» оружия из Калининского района. Видео 7 апреля публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России
    ПоделитьсяПоделиться

    В небогатой обстановке на стареньком паркете разместилось более десятка огнестрельных единиц. В объектив камеры попали винтовки, дробовики и другие экземпляры для открытого ношения. Рядом с ними расположились сабли. Но больше всего правоохранительные органы заинтересовались пистолетами в коробках, к которым прилагались патроны, а к некоторым — и глушители. На резонные вопросы полиции владелец назвал себя коллекционером.

    пресс-служба ГУ МВД России

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пояснили, что приходили на Федосеева в рамках дела о мошенничестве, которое было возбуждено прошлой осенью. По версии следствия, на протяжении почти пяти лет (с ноября 2014-го по апрель 2019 года) руководители частной компании присвоили денежные средства дольщиков под предлогом строительства дома во Всеволожском районе. Общая сумма ущерба составила почти 39 миллионов рублей. Оперативники, скорее всего, надеялись найти у пенсионера полезные для расследования документы. Как говорится, искали медь, а нашли золото.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    vic_5e4cd1938d1a8
    А при чём здесь "старенький паркет"?
    Какая связь между фактом нахождения оружия и "небогатой обстановкой" и "стареньким паркетом". Одно другому ни сколько не противоречит, как и не дополняет. Пустые слова для объема текста.
    Кстати, такой паркет, а он, судя по фото, в хорошем состоянии, гораздо и лучше и существенно дороже всяких ламинатов и линолиумов.
    07A
    Неистовый борец за мир. Заодно совет коту, не надо машинного масла на грядки, просто шаровары свои на них вытряхни! Может "Тюльпаны" вырастут!
    DEMOMON
    Гантели тоже к делу приобщили?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний