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    Знакомимся с «Назимой». Сначала ждите снег, потом дождь, а в пятницу — до плюс 10

    В Петербурге в четверг ожидается и дождь, и снег. Из хороших новостей — сегодня будет тепло, а завтра ещё теплее.

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 апреля в городе будет облачно, утром и днем снег, переходящий в мокрый снег с дождем, местами небольшой. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2–4 градусов, днем повысится до плюс 3–5. По данным «Яндекса», утренний 0 ощущается как минус 5 градусов при повышенной влажности воздуха 82 %.

    «Циклон, который подходит к нам через Балтику, принесет тепло. И в Санкт-Петербурге намечается перелом в температурном режиме, в т. ч. к середине месяца, как и обещали, будет еще теплее. Но сегодня приближающийся теплый фронт смещается очень медленно, и в первую половину дня будет идти снег, только после обеда переходящий в дождь», — сообщает в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

    Погоду в регионе формирует несущая осадки «передняя часть очередного североатлантического циклона, получившего имя «Назима» (Nasim)», поясняет во «ВКонтакте» ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. В пятницу, по его прогнозу, опять пройдут дожди, но уже заметно более тёплые.

    СЗ УГМС в ближайшие дни уже не ждёт минусовых температур. Завтра может быть до 8–10 градусов тепла, но при сильном ветре.

    Напомним, вчера в Петербурге хозяйничала «Мирелла». Она то засыпала город снегом, то позволяла выйти солнцу.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (3)

    NoName1234
    Ф- остановись, а?? Назима, Мёллер, ещё что то??
    Ser_N0771
    "назим" на фото какая-то бородатая...
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