Знакомимся с «Назимой». Сначала ждите снег, потом дождь, а в пятницу — до плюс 10

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 апреля в городе будет облачно, утром и днем снег, переходящий в мокрый снег с дождем, местами небольшой. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2–4 градусов, днем повысится до плюс 3–5. По данным «Яндекса», утренний 0 ощущается как минус 5 градусов при повышенной влажности воздуха 82 % .



«Циклон, который подходит к нам через Балтику, принесет тепло. И в Санкт-Петербурге намечается перелом в температурном режиме, в т. ч. к середине месяца, как и обещали, будет еще теплее. Но сегодня приближающийся теплый фронт смещается очень медленно, и в первую половину дня будет идти снег, только после обеда переходящий в дождь», — сообщает в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

