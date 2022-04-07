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    На проспекте Пятилеток залатали дырявую трубу, впереди — испытания теплосетей

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    ГУП «ТЭК» завершило ремонт тепломагистрали в Невском районе Петербурга. Ремонтная бригада справилась на 6 часов раньше, чем того требовал норматив, сообщает 7 апреля пресс-служба учреждения.

    «К 02:35 7 апреля теплоэнергетики ГУП «ТЭК СПб» устранили дефект по адресу: пр. Пятилеток, д. 20. Отопление 326 зданий, в том числе 224 жилых домов, 16 детских учреждений, 13 лечебных, 17 школ восстановлено до границ балансовой принадлежности. В ходе ремонта специалисты заменили 1,3 метра изношенного трубопровода диаметром 800 мм», — сказано в сообщении.

    ГУП «ТЭК» напоминает, что в связи с ремонтом плановые температурные испытания тепловых сетей от 2-й Правобережной котельной компании на Ванеева, 3, были перенесены с 6 апреля на 21 апреля.

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    Комментарии (2)

    DEMOMON
    "восстановлено до границ балансовой принадлежности"
    Может кто-нибудь пояснить столь замысловатую фразу?
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