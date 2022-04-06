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    В Невском районе прорвало трубу. Испытания «ТЭК» решил отложить

    Теплый туман наблюдают жители Невского района Петербурга утром на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова. В зоне парения сконцентрировались пожарные и ограждения ГУП «ТЭК».

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    Как рассказали 6 апреля в теплоснабжающей организации, дефект был обнаружен у дома 20 по проспекту Пятилеток.

    «Плановые температурные испытания тепловых сетей от 2-й Правобережной котельной ТЭКа были перенесены с 6 апреля на 21 апреля в связи с необходимостью проведения работ по устранению дефекта на тепломагистрали», — рассказали в пресс-службе предприятия.

    Горячее водоснабжение зданий в зоне котельной было ранее ограничено в связи с запланированными испытаниями. Сейчас специалисты продолжают работу по переключению абонентов на резервную схему. Дефект локализован, ведется согласование земляных работ. Ограничений движения транспорта вводить не планируется.

    Диаметр дырявой трубы составляет 800 мм. На устранение нарушения отводятся нормативные 24 часа, но ГУП «ТЭК» обещает справиться пораньше.

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    Комментарии (6)

    DEMOMON
    Воду-то горячую дадут? Невозможно посуду мыть ледяной водой.
    Главный спец по технике консервации
    Надо "испытания" расширить и углубить на весь год! Тогда "прорывы" можно будет считать штатными.
    James Cook
    Без испытаний стало очевидно 😃
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