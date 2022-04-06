В Невском районе прорвало трубу. Испытания «ТЭК» решил отложить

Как рассказали 6 апреля в теплоснабжающей организации, дефект был обнаружен у дома 20 по проспекту Пятилеток.

«Плановые температурные испытания тепловых сетей от 2-й Правобережной котельной ТЭКа были перенесены с 6 апреля на 21 апреля в связи с необходимостью проведения работ по устранению дефекта на тепломагистрали», — рассказали в пресс-службе предприятия.



Горячее водоснабжение зданий в зоне котельной было ранее ограничено в связи с запланированными испытаниями. Сейчас специалисты продолжают работу по переключению абонентов на резервную схему. Дефект локализован, ведется согласование земляных работ. Ограничений движения транспорта вводить не планируется.

