Бурятского цыгана задержали по делу о надругательстве над школьником в хостеле в центре Петербурга

За сутки оперативники «Детского» отдела уголовного розыска нашли подозреваемого по делу сексуальном насилии над петербургским школьником.
Совместно с сотрудниками Центрального УМВД они задержали около шести вечера 5 апреля у высотки на Московском шоссе в Шушарах 31-летнего мужчину с пропиской в республике Бурятия, стало известно «Фонтанке» 7 апреля. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В последний раз он вышел в 2017 году из колонии и находился под административным надзором в Новосибирской области. Но кочевой нрав, видимо, довел его до другого края России.
Пока мужчина поместили в камеру на двое суток.
СК возбудил уголовное дело по статьям «насильственные действия сексуального характера» и «развратные действия».
«Фонтанка» писала о заявлении в полицию, которое принесла 4 апреля мать семиклассника. Сам школьник рассказывал, как гулял с друзьями в центре Петербурга, где и познакомился со взрослым. Тот якобы под угрозой ножа увез его в хостел, где изнасиловал.