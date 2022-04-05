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    Петербургский семиклассник рассказал в полиции, как его под угрозой ножа увезли в хостел и изнасиловали

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    Полиция Петербурга проверяет информацию о сексуальном насилии над 13-летним в одном из хостелов на набережной Фонтанки.

    В правоохранительные органы накануне около двух дня обратилась 43-летняя жительница Калининского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля. По предварительной информации, она сообщила, что её 13-летнего сына изнасиловал неизвестный.

    В ходе опроса ребенок якобы сообщил, что 3 апреля около девяти вечера гулял с друзьями у станции метро «Площадь Восстания». К мальчикам подошел мужчина, который представился Костей. Он, по предварительной информации, под угрозой ножа отвел школьника в метро, заставил доехать с ним до станции «Технологический институт». Потом мужчина якобы вызвал такси до хостела на набережной реки Фонтанки. Там под угрозой физической расправы мужчина изнасиловал 13-летнего. А утром 4 апреля довез его до дома.

    Мать, узнавшая о случившемся, отвезла школьника в больницу, где после осмотра его отпустили.

    Полицейские вычислили предполагаемого обидчика ребенка: у 21-летнего цыгана из Новосибирской области оказалась богатая криминальная биография. За последние 15 лет он неоднократно привлекался за грабежи и разбои.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (14)

    Андрей_спб
    сам загулял, от мамани получил дюлей на утро, и придумал сказку.
    Андрей_спб
    не оправдываю, НО как под угрозой ножа можно провести кого-то в метро и чтобы никто не заметил?
    266033940
    К нам в СПб тащится весь сброд. Сделали из города, откровенную помойку из разного рода маргиналов и рецидивистов.
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