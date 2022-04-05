Петербургский семиклассник рассказал в полиции, как его под угрозой ножа увезли в хостел и изнасиловали

Полиция Петербурга проверяет информацию о сексуальном насилии над 13-летним в одном из хостелов на набережной Фонтанки.



В правоохранительные органы накануне около двух дня обратилась 43-летняя жительница Калининского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля. По предварительной информации, она сообщила, что её 13-летнего сына изнасиловал неизвестный.



В ходе опроса ребенок якобы сообщил, что 3 апреля около девяти вечера гулял с друзьями у станции метро «Площадь Восстания». К мальчикам подошел мужчина, который представился Костей. Он, по предварительной информации, под угрозой ножа отвел школьника в метро, заставил доехать с ним до станции «Технологический институт». Потом мужчина якобы вызвал такси до хостела на набережной реки Фонтанки. Там под угрозой физической расправы мужчина изнасиловал 13-летнего. А утром 4 апреля довез его до дома.

