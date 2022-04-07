МЧС показывает, как взрывало реку в Ленобласти

На кадрах — установка оборудования и сам подрыв.

Последний этап ледовзрывных работ прошёл вчера в районе поселка Доможирово на реке Оять — она впадает в Свирь, а та в свою очередь в Ладогу. Всего с 25 марта по 6 апреля специалисты управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, как уже писала «Фонтанка» , взорвали лёд на шести участках рек Сясь, Свирь, Паша, Оять. Общая площадь взрывных полей составила 12 тысяч кв. м, объём взрываемого льда — 4,8 тысячи кв. м.

«Данные мероприятия являются превентивными и способствуют безаварийному пропуску весеннего половодья. Они проводятся ежегодно в соответствии с решением плановой комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинградской области», — отмечается в сообщении.



Интересно, что с финалом этих работ совпал активный ледоход на Неве.



По прогнозу Гидрометцентра, вскрытие большинства рек Ленинградской области ожидается в первой-второй декадах апреля. Это близкие к норме сроки.

