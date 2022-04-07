Макрон ответил на критику премьера Польши и назвал своим долгом общение с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон назвал необоснованным и возмутительным заявление польского премьер-министра, раскритиковавшего его регулярные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.



«Я не отрицаю, что постоянно разговаривал с президентом Путиным. Я делал это без наивности с 2017 года. Я никогда не потворствовал ему, в отличие от других. Я считаю, что это мой долг», - заявил Макрон в эфире телеканала TF1.

Он добавил, что критика польского премьера Матеуша Моравецкого диалога с Россией не удивительна: по его словам, Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию.