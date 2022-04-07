Макрон ответил на критику премьера Польши и назвал своим долгом общение с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон назвал необоснованным и возмутительным заявление польского премьер-министра, раскритиковавшего его регулярные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Я не отрицаю, что постоянно разговаривал с президентом Путиным. Я делал это без наивности с 2017 года. Я никогда не потворствовал ему, в отличие от других. Я считаю, что это мой долг», - заявил Макрон в эфире телеканала TF1.
Он добавил, что критика польского премьера Матеуша Моравецкого диалога с Россией не удивительна: по его словам, Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию.
Премьер-министр Польши 4 апреля призвал европейских лидеров к более решительным санкциям против России и указал на безрезультатность разговоров: «Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным? Чего вы достигли?».
С начала военной операции президенты России и Франции созванивались девять раз. Последняя беседа состоялась 29 марта. Лидеры обсуждали ситуацию на Украине и вопросы с поставками газа.