    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    4 м/с, южн

    747мм

    84%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Макрон ответил на критику премьера Польши и назвал своим долгом общение с Путиным

    2
    Печать

    Французский лидер Эмманюэль Макрон назвал необоснованным и возмутительным заявление польского премьер-министра, раскритиковавшего его регулярные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    «Я не отрицаю, что постоянно разговаривал с президентом Путиным. Я делал это без наивности с 2017 года. Я никогда не потворствовал ему, в отличие от других. Я считаю, что это мой долг», - заявил Макрон в эфире телеканала TF1.

    Он добавил, что критика польского премьера Матеуша Моравецкого диалога с Россией не удивительна: по его словам, Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию.

    Премьер-министр Польши 4 апреля призвал европейских лидеров к более решительным санкциям против России и указал на безрезультатность разговоров: «Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным? Чего вы достигли?».

    С начала военной операции президенты России и Франции созванивались девять раз. Последняя беседа состоялась 29 марта. Лидеры обсуждали ситуацию на Украине и вопросы с поставками газа.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    IgorSergeevich
    Ох уж эта Польша… всё боится, что её в очередной раз разделят…
    xepnuminu
    макрон как девушка из социального днища позорище.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний