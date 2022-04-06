В Севастополе суд арестовал мужчин, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z

В Севастополе суд по уголовному делу об умышленном повреждении имущества заключил под стражу на два месяца двоих мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба городского ГУ МВД.



«По ходатайству следствия полиции суд избрал двум местным жителям меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца… Они дали признательные показания», — говорится в сообщении.

Задерживали мужчин 22 и 23 лет накануне. Операцию в Севастополе полицейские проводили совместно с сотрудниками регионального УФСБ. На опубликованном видео было показано, как бойцы спецназа выламывают двери квартир и кладут предполагаемых злоумышленников лицом в пол.