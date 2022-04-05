В Севастополе спецназ штурмовал квартиру мужчин, которые прокалывали колеса машин с буквой Z

Операцию полицейские проводили совместно с сотрудниками регионального УФСБ. На опубликованном видео показано, как бойцы спецназа выламывают дверь квартиры и укладывают предполагаемых злоумышленников «мордой в пол».

В Крыму задержаны двое подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан. Об этом 5 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе обысков по адресам их проживания изъяты предполагаемые орудия преступления — ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка. Кроме того, полицейские обнаружили смартфоны подозреваемых, в которых содержатся видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность», — рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении имущества. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, по данным следствия, задержанные прокалывали в городе шины на колесах автомобилей с буквой Z. Этот символ российские военные используют в ходе спецоперации на Украине.



Ранее «Фонтанка» заметила, что символы Z и V, а также российские флаги «украшали» общественный туалет у станции метро «Ломоносовская».

