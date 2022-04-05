    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -2

    8 м/с, южн

    734мм

    82%

    Подробнее
    usd83.59eur92.39
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    В Севастополе спецназ штурмовал квартиру мужчин, которые прокалывали колеса машин с буквой Z

    Печать

    В Крыму задержаны двое подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан. Об этом 5 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Операцию полицейские проводили совместно с сотрудниками регионального УФСБ. На опубликованном видео показано, как бойцы спецназа выламывают дверь квартиры и укладывают предполагаемых злоумышленников «мордой в пол».

    Автор: МВД Медиа

    «В ходе обысков по адресам их проживания изъяты предполагаемые орудия преступления — ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка. Кроме того, полицейские обнаружили смартфоны подозреваемых, в которых содержатся видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность», — рассказали в МВД.

    Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении имущества. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, по данным следствия, задержанные прокалывали в городе шины на колесах автомобилей с буквой Z. Этот символ российские военные используют в ходе спецоперации на Украине.

    Ранее «Фонтанка» заметила, что символы Z и V, а также российские флаги «украшали» общественный туалет у станции метро «Ломоносовская».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний