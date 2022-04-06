Минобороны: За день поражены 34 украинских военных объекта

Российское министерство обороны вечером 6 апреля представила очередной брифинг, посвящённый ходу специальной военной операции на Украине.
Среди прочего в сообщении говорится об уничтожении командного пункта, топливной базы, военной техники противника.
«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также 9 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооружённых сил», — отмечается в сообщении Минобороны.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям и их последствиям.