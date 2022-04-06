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    Минобороны: За день поражены 34 украинских военных объекта

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    Российское министерство обороны вечером 6 апреля представила очередной брифинг, посвящённый ходу специальной военной операции на Украине.

    Среди прочего в сообщении говорится об уничтожении командного пункта, топливной базы, военной техники противника.

    «В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также 9 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооружённых сил», — отмечается в сообщении Минобороны.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям и их последствиям.

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