Впервые с начала спецоперации на Украине доллар опустился до 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером 6 апреля опустился до 80 рублей. Такой низкий показатель зафиксирован впервые с 23 февраля.



Центральный банк России также понизил курсы на 7 апреля: доллара — с сегодняшних 83,35 до 82,59 рубля, евро — с сегодняшних 91,73 до 90,60 рубля.



24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями, курсы евро и доллара взлетели. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям и их последствиям.