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    Комитет по транспорту объяснил, откуда в метро Петербурга взялись буквы Z и V

    Буквы Z и V появились в петербургском метро, а также на ряде других объектов транспорта в рамках поддержки акции «Своих не бросаем». Так профильный комитет ответил на запрос горожанина, а тот 6 апреля рассказал об этом «Фонтанке».

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    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    «… Были размещены соответствующие информационные материалы, разработанные организаторами акции. Материалы размещены на площадках операторов рекламы на безвозмездной основе, а также на медиакомплексах, что не потребовало финансовых затрат», — сообщили в комитете по транспорту.

    В ведомстве уточнили, что не знают, когда акция будет завершена.

    Ранее губернатору Александру Беглову его подчиненные объясняли, что в букве Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает «Сила V (в) правде» и «Задача будет выполнена». 8 марта глава города сменил аватарку в соцсетях, поставив букву Z на фон своего портрета.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (10)

    Runtime
    Фото с пепелищ украинских городов слабо расклеить, зомбики?
    Cashmare
    не пойму, почему так популярны инициалы украинского президента
    Russian Lives Matter
    А как же русские в Латвии? Мы их бросили?
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