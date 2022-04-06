Комитет по транспорту объяснил, откуда в метро Петербурга взялись буквы Z и V

«… Были размещены соответствующие информационные материалы, разработанные организаторами акции. Материалы размещены на площадках операторов рекламы на безвозмездной основе, а также на медиакомплексах, что не потребовало финансовых затрат», — сообщили в комитете по транспорту.



В ведомстве уточнили, что не знают, когда акция будет завершена.



Ранее губернатору Александру Беглову его подчиненные объясняли, что в букве Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает «Сила V (в) правде» и «Задача будет выполнена». 8 марта глава города сменил аватарку в соцсетях, поставив букву Z на фон своего портрета.

