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    США обвинили российского предпринимателя Малофеева в нарушении санкций

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    Минюст США обвинил российского бизнесмена Константина Малофеева в нарушений наложенных на него санкций. Об этом со ссылкой на генпрокурора США Меррика Гарланда 6 апреля сообщает агентство Reuters.

    Гарланд напомнил, что Малофеев находятся под санкциями с 2014 года в связи с крымскими событиями. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбессе. По оценке Минюста США, Малофеев «пытался обойти санкции, прибегая к помощи сообщников для покупки и использования медиакомпаний в Европе» (цитата по РИА Новости).

    Генпрокурор заявил, что в связи с вынесенными обвинениями власти США «экспроприировали миллионы долларов со счетов (Малофеева) в американском банке». Он пояснил, что средства являются доходами, якобы полученными в результате обхода введенных против него санкций.

    «С 2014 года у меня никаких активов на Западе нет. А генпрокурор США Меррик Гарланд плохо знает свою работу», — написал в ответ сам Малофеев в своем телеграм-канале.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в среду, 6 апреля, Власти США, как и было анонсировано ранее, также ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Кроме того, они будут введены в отношении российской элиты и членов ее семей, «включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова». Также под них подпадут члены Совбеза РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.

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    Комментарии (1)

    hal9000
    без америки и европы сколько наших горе предпренимателей окажутся пустышками...они здесь даже автомойку не смогут открыть..какие то напыщенные павлины без перьев...)
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