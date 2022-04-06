США обвинили российского предпринимателя Малофеева в нарушении санкций

Гарланд напомнил, что Малофеев находятся под санкциями с 2014 года в связи с крымскими событиями. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбессе. По оценке Минюста США, Малофеев «пытался обойти санкции, прибегая к помощи сообщников для покупки и использования медиакомпаний в Европе» ( цитата по РИА Новости).

Минюст США обвинил российского бизнесмена Константина Малофеева в нарушений наложенных на него санкций. Об этом со ссылкой на генпрокурора США Меррика Гарланда 6 апреля сообщает агентство Reuters.

Генпрокурор заявил, что в связи с вынесенными обвинениями власти США «экспроприировали миллионы долларов со счетов (Малофеева) в американском банке». Он пояснил, что средства являются доходами, якобы полученными в результате обхода введенных против него санкций.



«С 2014 года у меня никаких активов на Западе нет. А генпрокурор США Меррик Гарланд плохо знает свою работу», — написал в ответ сам Малофеев в своем телеграм-канале.

Ранее «Фонтанка» писала, что в среду, 6 апреля, Власти США, как и было анонсировано ранее, также ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Кроме того, они будут введены в отношении российской элиты и членов ее семей, «включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова». Также под них подпадут члены Совбеза РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.

