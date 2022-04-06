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    Из ковида выходят еще две петербургские больницы

    Госпитализация пациентов в «красные зоны» Городской многопрофильной больницы № 15 и Госпиталя для ветеранов войн остановлена.

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    Сейчас выздоровевших пациентов выписывают на амбулаторное долечивание. Тех, кому еще требуется помощь в условиях стационара, в том числе пациентов реанимаций, будут переводить в больницы, которые пока работают в инфекционном режиме.

    После дезинфекции в городской больнице № 15 через несколько дней откроется терапевтический корпус, который долгое время принимал пациентов с коронавирусом.

    В Госпитале для ветеранов войн на бесковидный режим работы перейдет новый корпус клиники мощностью более 400 коек. Главное здание давно принимает неинфицированных пациентов.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, в каких больницах Петербурга еще принимают пациентов с положительным тестом на коронавирус. Комитет по здравоохранению объяснял, почему нельзя закрыть «красные зоны» во всех неинфекционных стационарах и сконцентрировать прием в городской больнице им. Боткина.

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