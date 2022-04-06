Из ковида выходят еще две петербургские больницы

Сейчас выздоровевших пациентов выписывают на амбулаторное долечивание. Тех, кому еще требуется помощь в условиях стационара, в том числе пациентов реанимаций, будут переводить в больницы, которые пока работают в инфекционном режиме.



После дезинфекции в городской больнице № 15 через несколько дней откроется терапевтический корпус, который долгое время принимал пациентов с коронавирусом.



В Госпитале для ветеранов войн на бесковидный режим работы перейдет новый корпус клиники мощностью более 400 коек. Главное здание давно принимает неинфицированных пациентов.

