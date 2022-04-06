Штамм коронавируса ХЕ, которого боится ВОЗ, пришёл ещё в одну страну

Первый в Индии случай заражения новым подвидом омикрон-штамма ХЕ зафиксирован в городе Мумбаи. Об этом 6 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на газету Times of India.
«Новый вариант является рекомбинантным штаммом и представляет собой гибрид двух ранее обнаруженных омикрон-штаммов, BA.1 и BA.2», — отмечает издание.
Штамм XE был впервые выявлен в Великобритании 19 января 2022 года. ВОЗ предполагает, что он может оказаться «самым заразным из всех, выявленных до этого». Однако Times of India пишет, что до сих пор было подтверждено «не более 600 случаев заражения».
В российском Роспотребнадзоре посчитали новый вариант коронавируса неопасным для россиян, рассказал в интервью радио Sputnik эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости отметил, что XE не обладает сверхуникальными свойствами, способными вызвать новую волну заболеваемости COVID-19.
«В России случаев выявления заражений вариантом XE не обнаружено, хотя на сам «стелс-омикрон» BA.2 приходится до 80% всех новых случаев», — сказал Хафизов.
«У каждого нового штамма коронавируса гораздо меньше шансов преодолеть иммунитет, чем у предыдущих. Прошлые штаммы распространялись по России, когда иммунитета вообще не было. Сейчас новым штаммам сложно распространиться. Пишут, что заразность XE будет на 10 процентов выше, но я сильно сомневаюсь. Население обладает иммунитетом, поэтому особой опасности пока не предвидится», — заключил Покровский.
По оценке ВОЗ, новые опасные штаммы коронавируса могут созреть к осени.