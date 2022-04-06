Штамм коронавируса ХЕ, которого боится ВОЗ, пришёл ещё в одну страну

Первый в Индии случай заражения новым подвидом омикрон-штамма ХЕ зафиксирован в городе Мумбаи. Об этом 6 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на газету Times of India.



«Новый вариант является рекомбинантным штаммом и представляет собой гибрид двух ранее обнаруженных омикрон-штаммов, BA.1 и BA.2», — отмечает издание.



Штамм XE был впервые выявлен в Великобритании 19 января 2022 года. ВОЗ предполагает, что он может оказаться «самым заразным из всех, выявленных до этого». Однако Times of India пишет, что до сих пор было подтверждено «не более 600 случаев заражения».

