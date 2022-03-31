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ВОЗ: Новые опасные штаммы коронавируса могут созреть к осени

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Признаков появления новых опасных штаммов коронавируса в мире пока не наблюдается, но к осени они могут возникнуть, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«ВОЗ отслеживает новые варианты на основе информации, получаемой от национальных лабораторий и национальных органов здравоохранения. В настоящее время нет красных флажков, вызывающих особое беспокойство. Но есть понимание того, что невозможно предполагать, что на следующей неделе или неделях их также не будет. И не стоит полагать, что к осени не будет куда более значительных или потенциально опасных вспышек», — цитирует Вуйнович 31 марта ТАСС.

Число заражений коронавирусом в России продолжает снижаться. Однако Петербург держится на втором месте в стране по заболеваемости.

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