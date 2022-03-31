ВОЗ: Новые опасные штаммы коронавируса могут созреть к осени

Признаков появления новых опасных штаммов коронавируса в мире пока не наблюдается, но к осени они могут возникнуть, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.



«ВОЗ отслеживает новые варианты на основе информации, получаемой от национальных лабораторий и национальных органов здравоохранения. В настоящее время нет красных флажков, вызывающих особое беспокойство. Но есть понимание того, что невозможно предполагать, что на следующей неделе или неделях их также не будет. И не стоит полагать, что к осени не будет куда более значительных или потенциально опасных вспышек», — цитирует Вуйнович 31 марта ТАСС.

