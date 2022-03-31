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Петербург держится на втором месте в стране по заболеваемости коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в России снизилось. За последние сутки выявлено 19 277 случаев (накануне 20 145), говорится в данных оперштаба от 31 марта.

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Также снизилось число госпитализированных пациентов: 3 855 против 4 299 днем ранее. Выздоровели за день 50 496 пациентов, скончались 345. Всего с начала пандемии в стране обнаружено 17 842 925 случаев коронавируса.

Петербург держится на втором месте по числу новых заболевших. В городе выявили 931 случай (накануне их было 1 084). Вылечились 4 811 человек, летальную статистику пополнили 19 пациентов.

На первом месте по заболеваемости Москва, где насчитали 1 130 новых случаев. Третье место у Свердловской области (802), следом идет Ростовская (801). В Ленобласти за сутки заболели 172 человека, умерло трое.

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