Также снизилось число госпитализированных пациентов:
Петербург держится на втором месте по числу новых заболевших. В городе выявили 931 случай (накануне их было
На первом месте по заболеваемости Москва, где насчитали
Петербург держится на втором месте в стране по заболеваемости коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России снизилось. За последние сутки выявлено
Также снизилось число госпитализированных пациентов:
Петербург держится на втором месте по числу новых заболевших. В городе выявили 931 случай (накануне их было
На первом месте по заболеваемости Москва, где насчитали
22 декабря 2021, 11:55Петербург продолжает удерживать первое место в стране по заболеваемости коронавирусом. Количество случаев растет
25 ноября 2021, 11:36Петербург вернул себе второе место в России по заболеваемости коронавирусом. В стране показатель тоже растет
21 декабря 2021, 11:44Петербург вышел на первое место в России по заболеваемости коронавирусом
10 января 2022, 11:34Заболеваемость коронавирусом падает по России, но растет в Петербурге
22 февраля 2022, 11:06Петербург удерживает первое место по заболеваемости коронавирусом в стране
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