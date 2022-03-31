Петербург держится на втором месте в стране по заболеваемости коронавирусом

Также снизилось число госпитализированных пациентов: 3 855 против 4 299 днем ранее. Выздоровели за день 50 496 пациентов, скончались 345. Всего с начала пандемии в стране обнаружено 17 842 925 случаев коронавируса.



Петербург держится на втором месте по числу новых заболевших. В городе выявили 931 случай (накануне их было 1 084 ). Вылечились 4 811 человек, летальную статистику пополнили 19 пациентов.