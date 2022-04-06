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    Минобороны: Обмен военнопленными между Россией и Украиной не состоялся

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    Планировавшийся на среду обмен военнопленными сорван по инициативе украинской стороны. Она отвергла список своих военнослужащих для обмена без объяснения причин. Об этом во второй половине дня 6 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причём на предварительно согласованных условиях. Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной», — заявил представитель Минобороны РФ.

    Напомним, что в последний раз об обмене пленными между Россией и Украиной сообщалось 24 марта уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Тогда стороны обменялись по формуле «10 на 10» военнослужащих.

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