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Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной по формуле «10 на 10»

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Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле «10 на 10» военнослужащих. Об этом 24 марта «Интерфаксу» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее о состоявшемся «первом полноценном» обмене сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Кроме того, по ее словам, России передали гражданских моряков с затопленного возле Одессы судна, а на Украину вернулись 19 гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».

23 марта в МИД РФ рассказали, что Россия и Украина провели два обмена пленными. В рамках первого Москва передала Киеву мэра Мелитополя Ивана Фёдорова в обмен на девять россиян.

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