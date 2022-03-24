Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной по формуле «10 на 10»

Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле «10 на 10» военнослужащих. Об этом 24 марта «Интерфаксу» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



Ранее о состоявшемся «первом полноценном» обмене сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Кроме того, по ее словам, России передали гражданских моряков с затопленного возле Одессы судна, а на Украину вернулись 19 гражданских моряков со спасательного судна «Сапфир».



23 марта в МИД РФ рассказали, что Россия и Украина провели два обмена пленными. В рамках первого Москва передала Киеву мэра Мелитополя Ивана Фёдорова в обмен на девять россиян.

