    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -3

    4 м/с, зап

    745мм

    65%

    Подробнее
    usd83.35eur91.73
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Массовые аварии на Витебском и Московском растят пробки в районе Шушар. КАД уже стоит от Пулковского

    В Пушкинском районе Петербурга продолжается транспортный коллапс из-за массовых ДТП. В аварию на Витебском попали более пяти машин, последствия замеса на Московском шоссе засняли на видео.

    0
    Печать

    Около 12:30 6 апреля на Витебском проспекте, на съезде, столкнулись, по предварительным данным, более пяти автомобилей, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На фото, сделанных очевидцами, было видно несколько аварий рядом. На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

    На Московском шоссе в направлении области, у пересечения с 1-м Бадаевским проездом произошло еще два массовых замеса, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно сначала аварию с участием грузового фургона и нескольких легковых в правой части дороги, затем — столкнувшиеся тягач и легковые машины в левых полосах.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    По данным «Яндекс.Пробок», заторы, собравшиеся из-за аварий в районе Шушар, за последние два часа только выросли. Витебский проспект стоит из города от метро «Купчино», вместе с ним стоит Московское шоссе в город и съезд с него на Витебский. В пробке застряли съезд с внешнего кольца КАД на Московское шоссе и само кольцо от Пулковского шоссе. Там, впрочем, проблему усугубляет авария уже после развязки с Московским. Встали Пушкинская и Школьная улицы к Витебскому проспекту.

    ПоделитьсяПоделиться

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний