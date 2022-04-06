Массовые аварии на Витебском и Московском растят пробки в районе Шушар. КАД уже стоит от Пулковского

Около 12:30 6 апреля на Витебском проспекте, на съезде, столкнулись, по предварительным данным, более пяти автомобилей, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На фото, сделанных очевидцами, было видно несколько аварий рядом. На месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
На Московском шоссе в направлении области, у пересечения с 1-м Бадаевским проездом произошло еще два массовых замеса, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно сначала аварию с участием грузового фургона и нескольких легковых в правой части дороги, затем — столкнувшиеся тягач и легковые машины в левых полосах.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
По данным «Яндекс.Пробок», заторы, собравшиеся из-за аварий в районе Шушар, за последние два часа только выросли. Витебский проспект стоит из города от метро «Купчино», вместе с ним стоит Московское шоссе в город и съезд с него на Витебский. В пробке застряли съезд с внешнего кольца КАД на Московское шоссе и само кольцо от Пулковского шоссе. Там, впрочем, проблему усугубляет авария уже после развязки с Московским. Встали Пушкинская и Школьная улицы к Витебскому проспекту.