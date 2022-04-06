Суд снова отказался считать законной пробивку двери в доме напротив Летнего сада

Речь идет о доме по адресу: улица Чайковского, 2/7, фасад, в котором вместо окна пробили дверь, которая выходит на набережную реки Фонтанки. В первой инстанции районный суд признал пробивку незаконной еще в августе 2021 года.



«Друзья, победа! Как сообщила заслуженная артистка России Лариса Дмитриева (одна из заявителей), городской суд оставил без изменений решение о незаконности пробитой двери в доме 2/7 по ул. Чайковского», — написал парламентарий.



Теперь решение вступило в законную силу.



Наиболее любопытная часть этой истории: незаконный проход ведет в квартиру, которая принадлежит Евгению Герасимову, известному петербургскому архитектору, члену градостроительного совета города.

