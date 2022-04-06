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    Суд снова отказался считать законной пробивку двери в доме напротив Летнего сада

    Городской суд Петербурга оставил в силе решение предыдущей инстанции о признании незаконной пробивки двери в лицевом фасаде исторического здания, которое расположено напротив Летнего сада. Об этом 6 марта сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский.

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    Речь идет о доме по адресу: улица Чайковского, 2/7, фасад, в котором вместо окна пробили дверь, которая выходит на набережную реки Фонтанки. В первой инстанции районный суд признал пробивку незаконной еще в августе 2021 года.

    «Друзья, победа! Как сообщила заслуженная артистка России Лариса Дмитриева (одна из заявителей), городской суд оставил без изменений решение о незаконности пробитой двери в доме 2/7 по ул. Чайковского», — написал парламентарий.

    Теперь решение вступило в законную силу.

    Наиболее любопытная часть этой истории: незаконный проход ведет в квартиру, которая принадлежит Евгению Герасимову, известному петербургскому архитектору, члену градостроительного совета города.

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    Комментарии (3)

    セルゲイ
    Герасимова за все его согласования давно пора выгнать
    ProstoZloy
    Да таких окно-дверей в историческом центре города - полно! Кто же (и за какую мзду?) их узаконил?
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