Журналист Гордон внесён в российский реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс украинского журналиста Дмитрия Гордона в перечень лиц и организаций, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Соответствующая запись появилась в списке ведомства в среду, 6 апреля.
Также в российский реестр террористов и экстремистов внесён ещё один украинский журналист Фахрудин Шарафмал.
Согласно законодательству РФ, банки замораживают средства включённых в данный список Росфинмониторгинга лиц и приостанавливают их обслуживание.
Ранее «Фонтанка» писала, что Минюст РФ создал новый реестр физлиц-иноагентов. В него включили журналистов Евгения Киселева* и Матвея Ганапольского*.
*Внесены Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента.