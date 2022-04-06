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    Журналист Гордон внесён в российский реестр террористов и экстремистов

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    Росфинмониторинг внёс украинского журналиста Дмитрия Гордона в перечень лиц и организаций, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Соответствующая запись появилась в списке ведомства в среду, 6 апреля.

    Фото: Скрин с сайта Росфинмониторгинга
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    Также в российский реестр террористов и экстремистов внесён ещё один украинский журналист Фахрудин Шарафмал.

    Фото: Скрин с сайта Росфинмониторгинга
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    Согласно законодательству РФ, банки замораживают средства включённых в данный список Росфинмониторгинга лиц и приостанавливают их обслуживание.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Минюст РФ создал новый реестр физлиц-иноагентов. В него включили журналистов Евгения Киселева* и Матвея Ганапольского*.

    *Внесены Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

    Фото: Скрин с сайта Росфинмониторгинга
    Фото: Скрин с сайта Росфинмониторгинга

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    Комментарии (5)

    AndrewBarsik
    Для начала бы надо с российского телевидения выгнать экстремистов и просто психопатов.
    барагузова
    го дона только сейчас внесли? он там уже годы должен быть!
    VadD
    ...а как он теперь в сортир-то ходить будет?
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