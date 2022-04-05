Минюст РФ создал новый реестр физлиц-иноагентов и включил в него двух журналистов

Минюст РФ создал новый реестр физлиц-иноагентов. Как сообщает 5 апреля ТАСС, в него включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского.
Госдума одобрила изменения в закон Димы Яковлева 9 марта 2022 года. Согласно этой поправке, Минюст будет вести единый реестр сведений о физлицах, выполняющих функции иностранного агента, либо аффилированных с выполняющими функции иностранного агента лицами. Включать в него собирались физлиц-иноагентов, СМИ-иноагентов, а также граждан, которые были работниками или членами НКО-иноагентов, общественных объединений-иноагентов. Кроме того, в реестр могут попасть те, кто ведет политическую деятельность и получают деньги или имущественную помощь от иноагентов.