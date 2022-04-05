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    Минюст РФ создал новый реестр физлиц-иноагентов и включил в него двух журналистов

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    Минюст РФ создал новый реестр физлиц-иноагентов. Как сообщает 5 апреля ТАСС, в него включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского.

    Госдума одобрила изменения в закон Димы Яковлева 9 марта 2022 года. Согласно этой поправке, Минюст будет вести единый реестр сведений о физлицах, выполняющих функции иностранного агента, либо аффилированных с выполняющими функции иностранного агента лицами. Включать в него собирались физлиц-иноагентов, СМИ-иноагентов, а также граждан, которые были работниками или членами НКО-иноагентов, общественных объединений-иноагентов. Кроме того, в реестр могут попасть те, кто ведет политическую деятельность и получают деньги или имущественную помощь от иноагентов.

    Матвей Ганапольский — российский и украинский журналист, ведущий крымскотатарского телеканала ATR, украинского телеканала NewsOne. Евгений Киселев — российский и украинский журналист, ведущий телеканала «Украина 24», политический обозреватель.

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    Комментарии (7)

    X-кот
    ssr, не знать их конечно, нормальному человеку стыдно, но вам норм, для вас Соловьев-Скабеева-Симонян - само то. кушайте
    ssr
    Кто это?
    Pilat
    Не, главное как своевременно.
    Они уже лет пять или больше работают не в России, но против неё, а включили их только сейчас?
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