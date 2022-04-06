«Тяжелый удар для всего нашего общества». Бастрыкин и Минздрав выразили соболезнования в связи со смертью Жириновского

«Владимир Вольфович был ярчайшей фигурой отечественной политики и всей государственной системы. Яркий, смелый, он никогда не боялся говорить правду и всегда выступал с новаторскими идеями. <…> Владимир Вольфович всегда отличался хлесткими, порой даже резкими высказываниями и суждениями, но за этой жесткостью стояли истинное сопереживание и беспокойство за судьбу Родины и за сограждан. Он искренне любил Россию и чувствовал ее потенциал. <…> Деятельность Владимира Вольфовича заслужила самую высокую оценку со стороны руководства страны и коллег. Его безвременный уход — тяжелый удар для всего нашего общества. Выражаю глубокие, искренние соболезнования родным и близким в связи с этой невосполнимой утратой», — написал Бастрыкин на своей странице во «ВКонтакте» 6 апреля.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Он назвал уход политика «тяжелым ударом для общества».

Минздрав РФ также выразил соболезнования близким и коллегам политика. В ведомстве отметили, что врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную медицинскую помощь.



О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Он находился в больнице со 2 февраля, когда его госпитализировали с коронавирусом. Затем политик боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР регулярно сообщали, что их лидер идет на поправку.



Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

