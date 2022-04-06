Навка призвала не называть «предателями» спортсменов, сменивших гражданство

Нельзя считать предателями спортсменов, которые решили сменить гражданство. Об этом заявила олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка.



«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — цитирует ее 6 апреля издание РБК.

