Навка призвала не называть «предателями» спортсменов, сменивших гражданство

Нельзя считать предателями спортсменов, которые решили сменить гражданство. Об этом заявила олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка.
«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — цитирует ее 6 апреля издание РБК.
Как пишет «Чемпионат», после начала спецоперации РФ на Украине и санкций в отношении российского спорта ряд атлетов захотели сменить гражданство, чтобы продолжать выступления. Так, велогонщик Павел Сиваков решил выступать за Францию, а шахматист Евгений Романов — за Норвегию.
Ранее «Фонтанка» писала, что десять российских спортивных организаций подали апелляции в CAS. Они оспаривают решения об отстранении атлетов из РФ.