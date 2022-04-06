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    Навка призвала не называть «предателями» спортсменов, сменивших гражданство

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    Нельзя считать предателями спортсменов, которые решили сменить гражданство. Об этом заявила олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

    «Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит. У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», — цитирует ее 6 апреля издание РБК.

    Как пишет «Чемпионат», после начала спецоперации РФ на Украине и санкций в отношении российского спорта ряд атлетов захотели сменить гражданство, чтобы продолжать выступления. Так, велогонщик Павел Сиваков решил выступать за Францию, а шахматист Евгений Романов — за Норвегию.

    Ранее «Фонтанка» писала, что десять российских спортивных организаций подали апелляции в CAS. Они оспаривают решения об отстранении атлетов из РФ.

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    Комментарии (12)

    VKuser188688999
    Интересно . гражданство сменил и пусть там и выступает .. в частносни эта слюнавка гражданка какой страны ?
    VKuser49193372
    Иногда лучше жевать, чем говорить
    266198421
    Ещё один кандидат на извинение перед Кадыровым. Семейный прям подряд.
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