Верховный суд отменил приговор трем сотрудникам НКВД, которых осудили по делу об убийстве Кирова

«Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 23 января 1935 года в отношении Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского отменить за отсутствием состава преступления», — сообщает 6 апреля ТАСС, ссылаясь на личный источник.

Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор 1935 года в отношении троих сотрудников НКВД, которые получили сроки за халатность при охране первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова. За фигурантами дела признали право на реабилитацию.

По сведениям представителя Генпрокуратуры, предупреждение об угрозе жизни Кирову, которому не придали значения сотрудники НКВД, было сделано психически больной женщиной. Осужденные за убийство члены организации «Ленинградский террористический центр» позже были реабилитированы.



«В материалах дела отсутствуют объективные сведения о халатности в действиях сотрудников НКВД», — заявил прокурор, никак при этом не пояснив причины обращения ведомства в суд по этому делу.



Согласно материалам дела, Бальцевича, Мосевича и Янишевского осудили из-за того, что они проигнорировали сведения об угрозе, нависшей над Кировым. Сотрудники НКВД отказались всерьез рассматривать предупреждение гражданки Волковой о подготовке убийства Кирова, посчитав его ложным. По их приказу ее направили в психиатрическую клинику.



В 1935 году Бальцевича приговорили к 10 годам лагерей, его расстреляли в 1938-м. Мосевич и Янушевский получили по два года. Всего по делу о преступной халатности были осуждены 12 человек.

