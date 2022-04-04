Верховный суд пересмотрит приговор чекистам по делу, связанному с убийством Кирова в Смольном

Верховный суд России пересмотрит дело сотрудников НКВД, получивших сроки за халатность при охране первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова. Об этом 4 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Речь идет о приговоре 1935 года в отношении Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского. Рассмотрение представления Генпрокуратуры назначено на 6 апреля.
Сергей Миронович Киров был убит 1 декабря 1934 года в коридоре Смольного. Роковой выстрел совершил Леонид Николаев. Суд приговорил убийцу к смертной казни.
Дело о «преступной халатности» Бальцевича, Мосевича и Янишевского до сих пор не рассекречено, в связи с этим неизвестны основания подачи представления ГП. Согласно приговору, сотрудники НКВД проигнорировали предупреждение гражданки Волковой о подготовке убийства Кирова, посчитав его ложным, и по их приказу ее направили в психиатрическую клинику.
В 1935 году Бальцевич был приговорен к 10 годам лагерей, его расстреляли в 1938-м. Мосевич и Янушевский получили по 2 года. Всего по делу были осуждены 12 человек.