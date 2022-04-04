Верховный суд пересмотрит приговор чекистам по делу, связанному с убийством Кирова в Смольном

Верховный суд России пересмотрит дело сотрудников НКВД, получивших сроки за халатность при охране первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова. Об этом 4 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на суд.



Речь идет о приговоре 1935 года в отношении Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского. Рассмотрение представления Генпрокуратуры назначено на 6 апреля.



Сергей Миронович Киров был убит 1 декабря 1934 года в коридоре Смольного. Роковой выстрел совершил Леонид Николаев. Суд приговорил убийцу к смертной казни.

