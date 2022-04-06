Окончившие иностранные вузы россияне смогут подтвердить свой диплом в РФ в упрощённом порядке

В документе уточняется, что речь идёт о тех, кто получил дипломы за границей, однако теперь решил вернуться жить и работать в России. Согласно принятому решению, «если у России и недружественного государства, где базируется вуз, есть международный договор о взаимном признании образования, то полученное гражданами образование не требует процедуры признания». В то же время если у двух стран такого договора нет, Рособрнадзор, принимая решение, «будет опираться на уже имеющиеся факты о ранее признанном в России образовании, полученном в том или ином иностранном вузе», — говорится в сообщении.

Граждане РФ, получившие высшее образование в «недружественных» странах, смогут воспользоваться упрощённым порядком признания иностранного образования и квалификации на родине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается 6 апреля на сайте кабинета министров.

В кабмине добавили, что «из-за действий недружественных государств прямые запросы о подтверждении подлинности информации об обучении и получении того или иного конкретного диплома в зарубежные компетентные организации сейчас затруднены. Поэтому правительство приняло упрощённый порядок признания зарубежного образования и квалификации».



Ранее «Фонтанка» писала, что правительство РФ разрешило российским студентам, обучавшимся за рубежом и «безосновательно отчисленным из европейских университетов», продолжить бесплатно свою учёбу в российских вузах.

