Полиция пришла в книжную лавку правых «Листва» на Литейном после жалобы от жилкомсервиса

В полицию накануне в 20:50 позвонила представительница жилкомсервиса и сообщила, что в помещении книжного магазина, расположенного в доме 33 по Литейному проспекту, собралась группа граждан, сообщает пресс-служба ведомства 6 апреля. Женщина предположила, что люди имеют противоправные цели.



Сотрудники полиции доставили из книжного в отдел 8 человек.



«В установленном законом порядке и сроки данные граждане были опрошены и отпущены. Информация о возможных противоправных действиях объективного подтверждения не нашла», — отметили в главке.

