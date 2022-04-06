    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-з

    743мм

    76%

    Подробнее
    usd83.35eur91.73
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Полиция пришла в книжную лавку правых «Листва» на Литейном после жалобы от жилкомсервиса

    ГУ МВД по Петербургу и области объяснило, что стало причиной вечернего визита сотрудников в книжный магазин издательства «Чёрная сотня» «Листва».

    2
    Печать

    В полицию накануне в 20:50 позвонила представительница жилкомсервиса и сообщила, что в помещении книжного магазина, расположенного в доме 33 по Литейному проспекту, собралась группа граждан, сообщает пресс-служба ведомства 6 апреля. Женщина предположила, что люди имеют противоправные цели.

    Сотрудники полиции доставили из книжного в отдел 8 человек.

    «В установленном законом порядке и сроки данные граждане были опрошены и отпущены. Информация о возможных противоправных действиях объективного подтверждения не нашла», — отметили в главке.

    «Фонтанка» писала, что полицейские увезли из «Листвы» пятерых читателей и трех сотрудников. Помимо этого, сотрудники изъяли часть литературы, например книги Лимонова.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Never_Mind
    А мы не верили, что 40 миллионов доносов - это невозможно.
    Alex_D
    Да пишут в пабликах, что это из соседней страны звонили.
    Ну и на месте то не разобраться, надо всех кого увидели в отделение обязательно. Если б не адвокат - вышли бы с какими-нибудь административками?
    BARSUKA
    теперь нужно проверить этот жилкомсервис - от выполненных по документах работ и реального состояния территории и объектов до соответствия трат сотрудников подтвержденным доходам.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний