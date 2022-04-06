Минздрав зарегистрировал отечественный препарат «L-тироксин» из списка жизненно важных

Производить лекарство в России будет фармацевтическая компания Renewal (ПФК «Обновление»), сообщили журналистам в среду, 6 апреля, в Министерстве здравоохранения РФ.



По данным производителя, его мощности позволяют выйти при необходимости на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок «L-тироксина» в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц, уточняется в сообщении ведомства.



Запуск производства планируется в течение месяца. Препарат будет выпускаться в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг.

