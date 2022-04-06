    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-з

    743мм

    76%

    Подробнее
    usd83.35eur91.73
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Минздрав зарегистрировал отечественный препарат «L-тироксин» из списка жизненно важных

    Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного препарата «L-тироксин». Он презназначен для лечения болезней щитовидной железы и входит в список жизненно важных препаратов.

    0
    Печать

    Производить лекарство в России будет фармацевтическая компания Renewal (ПФК «Обновление»), сообщили журналистам в среду, 6 апреля, в Министерстве здравоохранения РФ.

    По данным производителя, его мощности позволяют выйти при необходимости на начальном этапе на объем 500 тысяч упаковок «L-тироксина» в месяц, впоследствии — 1 млн упаковок в месяц, уточняется в сообщении ведомства.

    Запуск производства планируется в течение месяца. Препарат будет выпускаться в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный пообещал устранить перебои с «L-тироксином» в Петербурге до середины апреля. Также сообщалось, что дефицитное лекарство в ближайшее время начнут производить в Новосибирске.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний