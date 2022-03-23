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Смольный пообещал, что перебои с «L-тироксином» закончатся до середины апреля

В Смольном рассчитывают, что спрос и потребность жителей Петербурга в препарате «L-Тироксин» будут удовлетворены в течение 2–3 недель. Об этом 23 марта во время правительственного часа в городском парламенте заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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По словам чиновника, перебои в розничной продаже с препаратами «L-Тироксин» и «Эутирокс» связаны с «ажиотажным спросом». «В течение ближайших двух-трех недель рассчитываем, что вся потребность и весь спрос будет удовлетворен», — заверил глава комитета.

Всего, признал Смольный, в городе в розничной продаже наблюдается дефектура 34 наименований лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых. В большинстве случаев причина — задержка поставок по логистическим причинам. Чиновник уточнил, что почти все эти препараты производятся в «недружественных» России странах, а также в Аргентине, Индии и Бангладеш. По словам Лисовца, все препараты из этого списка имеют аналоги и назначаются лечащими врачами.

Ранее «Фонтанка» писала про, как петербуржцы ищут в аптеках «L-Тироксин» и «Эутирокс». Оба выпускаются в Германии и назначаются для ежедневного приема до конца дней пациентам с пониженной выработкой гормонов щитовидной железы.

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Комментарии (12)

VKuser49193372
Может, надо ограничить продажу по 2 упаковки в одни руки, и не выпендриваться
266548146
Есть начатая упаковка эутирокса дозировка 50, сейчас не принимаю, кому жизненно необходим прием и не купить, я вам отдам, напишите.
VKuser201287480
Эутирокс
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