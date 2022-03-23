Смольный пообещал, что перебои с «L-тироксином» закончатся до середины апреля

По словам чиновника, перебои в розничной продаже с препаратами «L-Тироксин» и «Эутирокс» связаны с «ажиотажным спросом». «В течение ближайших двух-трех недель рассчитываем, что вся потребность и весь спрос будет удовлетворен», — заверил глава комитета.



Всего, признал Смольный, в городе в розничной продаже наблюдается дефектура 34 наименований лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых. В большинстве случаев причина — задержка поставок по логистическим причинам. Чиновник уточнил, что почти все эти препараты производятся в «недружественных» России странах, а также в Аргентине, Индии и Бангладеш. По словам Лисовца, все препараты из этого списка имеют аналоги и назначаются лечащими врачами.

