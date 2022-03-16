«Ищут пожарные, ищет милиция». «Фонтанка» сбилась с ног в поисках редких лекарств в аптеках

Фонтанка SPB Online / telegram

Чаще всего читатели «Фонтанки» жалуются на исчезновение препаратов L-Тироксин и его аналога эутирокс (оба производят в Германии), которые для ежедневного приема до конца дней назначают людям с пониженной выработкой гормонов щитовидной железы, а попросту говоря — с зобом. Это не самое распространенное заболевание — по статистике, в России гипотиреоз встречается у каждой 19-й женщины и каждого 21-го мужчины на 1 000 человек. Но, таким образом, в Петербурге речь идет о тысячах больных, которые сейчас остались без необходимых для жизни лекарств.

И речь идет не о сбое в каком-то одном районе города или аптечной сети. С начала марта копеечный препарат (упаковка из 100 таблеток стоит не дороже 150 рублей) смели везде, даже в Ленобласти. А в аптеке, где препарат все же нашелся, покупатели за него подрались.

Пробежалась по аптекам и «Фонтанка» и была ошарашена размером катастрофы, которая обрушилась на тироксинозависимых. Спойлер — препаратов до сих пор нет, и неизвестно, когда будут.

Штурм интернет-справочных ничего толкового не дал. Сайт «Петербургские аптеки» с ходу выдал, что оба препарата есть только в одной точке города — на проспекте Большевиков. Но выяснить, так ли это на самом деле, оказалось не по зубам — на звонки в аптеке так и не ответили.

Запрос на сайте «Лекооптторга» выдал ответ еще более удручающий: L-Тироксин нашелся только в Петрозаводске, а эутирокс — в карельской Сортавале. И нет никаких гарантий, что к моменту, как доберешься до места, препарат тебя дождется.

Второй раунд квеста «найди или останешься без лекарств» разыграли в аптеках города. Для ровного счета корреспондент обошла 10 разных точек.



автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Ждите, будет. Но пока нет»

Невский проспект, 50. В зале «Петербургские аптеки» немноголюдно. Движения провизоров за прилавком степенны и исполнены достоинства. Спрашиваю про препараты. И получаю ожидаемый ответ:

L-Тироксина нет, эутирокса нет. Заменителей тоже. Когда будет? Неизвестно. Нам ничего не говорят.

А вы сами не пробовали узнавать?

Если вас интересует лично мое мнение, я читала вчера в интернете, что есть запасы, появится, больше мы ничего не знаем, нас не информируют. Литейный проспект, 56. В сети «Озерки» покупателей, кроме меня, нет. Но и нужных мне препаратов тоже.

Нет ни того, ни другого. Говорят, что много на складе, не успевают собирать. Есть российский заменитель, в Кургане производят. Он дешевле рублей на 20, но его тоже нет.

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Литейный проспект, 55а. Сеть «Ава-Петер Фарм» находится на территории больницы. Но на наличие лекарства это никак не влияет.

Нет ни L-Тироксина, ни эутирокса. Говорят, что везут. Но сроки, даже примерно, не называют. Заменители только врач [подобрать] может, но их тоже нет. Ищите через справочную.

Литейный проспект, 38. В аптеке «Алоэ», в отличие от предыдущих, провизор вселяет хоть какую-то надежду: препарат здесь бывает, но его приобретают только самые стремительные покупатели.

Нет ни того, ни другого. Как давно нету? Не могу сказать точно — приходило по одной-две упаковки, реализовано. Вчера письмо от руководителя было, поставки будут. Но когда именно, не могу вам сказать. Российские заменители бывают, но к нам не поступают пока что. Под заказ сделать тоже не могу, пока препарата нет на складе. Звоните, уточняйте. Люди некоторые просто заходят, чтобы спросить. Литейный проспект, 34в. Аптека «Невис». На свои вопросы о наличии препаратов и о том, известна ли дата поставки, получаю троекратное «нет». Неизвестна и причина, почему медикаментов нет в наличии. Усталая провизор отвечает односложно.

Что-то вы какая-то необщительная, — роняю я и получаю в ответ ядерный взрыв.

А что изменится, если я вам что-то скажу? Я действительно не знаю, будут ли поставки или нет! При всем желании, мне всем хочется отпустить, но я ничего сделать не могу — от нас это не зависит!

Литейный проспект, 26. «Планета здоровья». Здесь тоже нет — ни того, ни другого, ни третьего. Провизор, как может, пытается меня подбодрить, но выходит неубедительно:

Мы надеемся, что поставки будут. Но ничего неизвестно пока — на складах нет, заказов нет. И заказать нельзя. Его нет на складах! Вообще! Пусто, ноль! У поставщиков — ни одной упаковки! Ищите по городу, по справочной — у кого-то может и осталось. Улица Пестеля, 25. Снова «Озерки», и снова осечка. Но информации о количестве страждущих покупателей — чуть больше.

А поставок почему нет?

Откуда я знаю, я же их не произвожу, — угрюмо отвечает миловидная женщина. В ответ на вопрос: мол, а что говорят поставщики? — она реагирует бурно:

Вы сейчас чего от меня хотите? Вы что, на диктофон меня записываете? А что я вам сделала?! В чем моя вина, что его нет?! Я не знаю, понимаете? Никто не знает!

А вы можете меня в лист ожидания, например, поставить?

Мне что, теперь всех записывать? Вы понимаете, что вы — не единственный человек, который его ищет? Миллионы, нет, сотни людей! Почти каждый день людей по 50 его ищут!

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Кирочная улица, 19. Аптека «Эконом». Диалог повторяется с точностью до запятой: три раза «нет» в ответ на вопросы о наличии товара и о дате поставки.

Может, заменители есть?

Ничего нет — я бы с удовольствием вам продала, — в голосе провизора слышится неподдельное участие. Эльтироксиновый голод, по словам провизора, длится уже неделю.

Едва я отхожу от прилавка, как от очереди отделяется девушка:

Простите, вы про L-Тироксин спрашивали или про эутирокс?

И то, и другое. Вы тоже за ними? Сколько аптек вы уже обошли?

Пятая, — девушка представляется Юлией. — Я пыталась сначала по справочной пробивать, но они все время дату передвигают. В одну аптеку заходила, там рассказали, что взрослые женщины берут по 50 пачек, и они заканчиваются, естественно. Улица Восстания, 30/7. Опять «Петербургские аптеки». Конечно, можно было и не заходить, сеть-то одна. Но в качестве бонуса за настойчивость я получила телефон справочной, где можно справляться о наличии препаратов. И даже немного сочувствия, хоть и незаслуженного.



Вы пытались позвонить на склад?

Нам ничего не говорят! Нам же самим нужно, чтобы людям отпускать, нехорошо же. Тем не менее нам ничего не сообщают. Судя по тону, провизору неловко от ситуации, что еще один страждущий уйдет от нее ни с чем — за день таких, как я, заходит в аптеку много. На прощание я получаю телефон справочной сети, куда могу звонить и справляться о наличии лекарств.

Площадь Восстания, 16. Сеть «Алоэ». Стремительно разыгрываем с провизором обязательный блиц «есть?/нет!» и переходим к необязательной программе:

А что делать-то? — я картинно развожу руки.

Не знаю, — смех провизора немного напоминает нервный. — На днях пришла одна упаковка, но тут же пришли с рецептом — пришлось отпустить. Пишут, что будет, а когда — непонятно. С перебоями, но все-таки бывает. Позванивайте, надежда есть. Сформирован запас на год

Эту историю рассказала читательница «Фонтанки», которая искала препараты для мамы. Как и журналист, она прошла все круги поискового ада.

«Окончательно отчаявшись, я прибегла к последней мере: обратилась к коллегам. Лекарство каким-то чудом удалось найти в Белоруссии и в Петербурге. Из соседней страны оно уже едет. Сильно дороже, но сейчас это не главное. В Петербурге я тоже заказала. В результате сформирован запас где-то на год. Больше брать нет смысла. Во-первых, у любого препарата есть срок годности, во-вторых, другим тоже нужно. То, что покажется лишним (больше, чем на год), я просто бесплатно отдам тому, кому L-Тироксин нужен так же, как и моей маме».

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

