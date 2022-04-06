Приставы взыскали с экс-начальницы службы безопасности Русского музея 2 млн рублей

Как сообщает 6 апреля пресс-служба ГУФССП по Петербургу, в 2018 году женщина вместе с подельником — директором коммерческой фирмы получила условный срок по делу о хищении 4,5 млн рублей из средств Минкульта. Фигурантам назначили штраф 4 млн на двоих.
«В итоге часть денежных средств были удержаны с гражданина, а оставшуюся сумму долга в размере 2 миллионов рублей нужно было взыскать с петербурженки», — сообщают приставы.
После того как было возбуждено исполнительное производство, сотрудники выяснили, что у должницы есть квартира в центре города площадью 170 квадратных метров и внедорожник Audi Q5 2011 года выпуска. На это имущество был наложен запрет регистрационных действий. Плюс экс-начальнице службы безопасности прилетел «бонус» в виде 100 тысяч рублей исполнительского сбора.
«В результате применения принудительных мер денежные средства в полном объеме были взысканы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Смольнинский райсуд в 2018 году признал Ирину Кузнецову и гендиректора компании «Фрейм» Николая Дурасова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудница музея и бизнесмен в 2013 году договорились завысить цену при закупке элементов безопасности — концентраторов ключевого хозяйства. Кузнецова якобы оформила конкурсную документацию под «Фрейм» и отправила в Минкульт заявку на покупку оборудования за 8,5 млн рублей при фактической стоимости 3,8 млн.
Кузнецову приговорили к 4 годам условно, Дурасова — к 5 годам, также условно.