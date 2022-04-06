Приставы взыскали с экс-начальницы службы безопасности Русского музея 2 млн рублей

Как сообщает 6 апреля пресс-служба ГУФССП по Петербургу, в 2018 году женщина вместе с подельником — директором коммерческой фирмы получила условный срок по делу о хищении 4,5 млн рублей из средств Минкульта. Фигурантам назначили штраф 4 млн на двоих.



«В итоге часть денежных средств были удержаны с гражданина, а оставшуюся сумму долга в размере 2 миллионов рублей нужно было взыскать с петербурженки», — сообщают приставы.



После того как было возбуждено исполнительное производство, сотрудники выяснили, что у должницы есть квартира в центре города площадью 170 квадратных метров и внедорожник Audi Q5 2011 года выпуска. На это имущество был наложен запрет регистрационных действий. Плюс экс-начальнице службы безопасности прилетел «бонус» в виде 100 тысяч рублей исполнительского сбора.

