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    Intel объявил о приостановке работы в России

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    Американский производитель процессоров Intel решил приостановить деятельность в России. Об этом 6 апреля говорится в заявлении компании.

    «Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси», – такая надпись встречает тех, кто зашел на сайт Intel.

    4 марта Intel сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию, решение обосновали событиями на Украине. Также ввоз своей продукции в эти страны временно прекратил другой производитель процессоров – AMD.

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