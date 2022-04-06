Intel объявил о приостановке работы в России

Американский производитель процессоров Intel решил приостановить деятельность в России. Об этом 6 апреля говорится в заявлении компании.



«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси», – такая надпись встречает тех, кто зашел на сайт Intel.



4 марта Intel сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию, решение обосновали событиями на Украине. Также ввоз своей продукции в эти страны временно прекратил другой производитель процессоров – AMD.

