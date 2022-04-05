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    Виртуальный стелс. Google снимает с себя ответственность за пропажу сайта Минобороны из поиска

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    Google опровергает сетевую «диверсию» против сайта российского военного ведомства. В компании заявили, что со своей стороны поисковую выдачу не ограничивали.

    «Со стороны «Google Поиска» не предпринимались никакие действия по отношению к данному сайту. Похоже, веб-страница блокирует наши системы и не позволяет им обнаружить ее. Поэтому при определенных поисковых запросах сайт не отображается в результатах поиска», — приводит РБК ответ компании 5 апреля.

    Исчезновение из выдачи сайта МВД России и портала госзакупок в Google не прокомментировали.

    Избирательность поисковика заметили во вторник. Роскомнадзор отреагировал требованием к американской компании восстановить поисковую выдачу и объяснить причины случившегося.

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    Комментарии (5)

    igoruha
    а по каким ключевым словам не найти этот сайт , если набрать "минобороны рф" то находит ))
    Профессор Тарантога
    Надо было свой поисковик использовать..... православный.....чего к Гуглу пристали?
    Piter Russo
    Последние два года релевантность поиска у гугла заметно ухудшилась, причем не только по русскоязычным ресурсам.
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