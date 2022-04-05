Виртуальный стелс. Google снимает с себя ответственность за пропажу сайта Минобороны из поиска

Google опровергает сетевую «диверсию» против сайта российского военного ведомства. В компании заявили, что со своей стороны поисковую выдачу не ограничивали.



«Со стороны «Google Поиска» не предпринимались никакие действия по отношению к данному сайту. Похоже, веб-страница блокирует наши системы и не позволяет им обнаружить ее. Поэтому при определенных поисковых запросах сайт не отображается в результатах поиска», — приводит РБК ответ компании 5 апреля.



Исчезновение из выдачи сайта МВД России и портала госзакупок в Google не прокомментировали.

